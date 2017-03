Inscrições para congresso fitness em Goiânia estão abertas

A 14ª edição do Goiânia Capital Fitness (GCF) já está com inscrições abertas. O evento, que acontece entre os dias 6 e 9 de abril, no Centro de Convenções, terá 34 cursos de dez áreas voltadas para gestão, saúde, bem-estar e práticas esportivas, além de oito módulos que farão os congressistas se aprofundarem ainda mais nas áreas de interesse. Estão previstos ainda a Super Feira de Esportes e Meeting Go Nutri; o Festival das Academias, com aulões gratuitos de modalidade fitness; campeonatos de supino, queda de braços e deadlift, Encontro de Profissionais Fitness Influenciadores Digitais e concursos de Musa e Mister Fitness.

Mais de 40 expositores de diferentes partes do Brasil vão compor a Super Feira, que disponibilizará variedades e novidades do mercado em moda fitness, equipamentos, acessórios, suplementos e demais itens esportivos. De acordo com o presidente do Goiânia Capital Fitness, Fábio Padilha, é tradição das academias de todo o Estado renovarem seus aparelhos durante a feira, que sempre oferece lançamentos em maquinários esportivos. A entrada para a exposição é gratuita e os stands vão ocupar um espaço de 2 mil metros quadrados.

Dentre as áreas contempladas pelos cursos estão gestão, mundo fitness, bem-estar, nutrição, fisioterapia, medicina, entre outros. O Capital Fitness prevê um público de mais de 40 mil visitantes durante os quatro dias e espera cerca de 2,5 mil inscritos nos cursos. A expectativa é de que a feira movimente R$ 15 milhões, com a venda de artigos e equipamentos esportivos.

O tema desta 14ª edição é voltado para a gestão e carreira dos profissionais de educação física. Nessa vertente, serão abordados assuntos como liderança, vendas, marketing na internet, finanças e outros. Fábio Padilha reconhece as dificuldades atuais do mercado fitness, que tem acompanhado o cenário econômico no Brasil, e acredita que o GCF é uma oportunidade para compartilhar experiências bem-sucedidas e soluções para contornar a crise.

Serviço

Local: Centro de Convenções (Rua 4, nº 1400, Setor Central, Goiânia)

Informações e inscrições: http://capitalfitnessonline.com.br/

Telefone: (61) 3349-0101 / (61) 3349-2838