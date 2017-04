Ingrid Calheiros, mulher do goleiro Bruno, está grávida

O advogado do goleiro Bruno Fernandes, Lúcio Adolfo divulgou na noite desta sexta-feira (28), que a dentista Ingrid Calheiros, mulher do jogador, está grávida do primeiro filho do casal. Adolfo contou que o jogador está feliz pela paternidade, mas triste por estar, neste momento, preso, por ser considerado "perigoso".

Nesta tarde, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) informou que o juiz Wagner de Oliveira Cavalieri, da comarca de Contagem, na Grande BH, aceitou o pedido de transferência do atleta para o presídio de Varginha, no Sul de Minas Gerais.

Segundo Adolfo, a transferência era um desejo do jogador e da família para que ele ficasse mais próximo da mulher, que está grávida e que se mudou do Rio de Janeiro para a cidade mineira para acompanhá-lo. De acordo com Adolfo os exames de gravidez de Ingrid já haviam sido anexados ao processo do jogador. O defensor, que não divulgou a idade gestacional de Ingrid, acredita que a gravidez pode ter contribuído para a autorização da transferência.