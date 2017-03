Ingressos para o clássico entre Vila Nova e Goiás custarão R$ 40 e R$ 60

O primeiro clássico da temporada entre Vila Nova e Goiás já está com horário, data e local confirmados: domingo (26), às 16 horas no Estádio Serra Dourada. Pensando nisso, a diretoria colorada definiu em R$ 60 (cadeira) e R$ 40 (arquibancada) os valores dos ingressos para o confronto.

As vendas antecipadas começam nesta quinta-feira (23), às 8 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, na Empório Goiás e nas unidades da Fast Açaí.

Durante reunião entre o Comando do Batalhão de Eventos da Polícia Militar de Goiás e as lideranças das torcidas organizadas de Vila Nova e Goiás foi ratificado que a torcida colorada ficará no lado sul do Serra Dourada (lado de Aparecida de Goiânia) e os torcedores esmeraldinos ficarão do lado norte (vestiários do estádio).

Além de estudantes e idosos, o benefício da meia-entrada é garantido para o torcedor que apresentar, no ato da compra, um bilhete da Timemania tendo apostado no Vila Nova ou Goiás como time do coração.

Jogo: Vila Nova x Goiás

Data: 26 de março de 2017

Local: Serra Dourada

Horário: 16 horas

Ingressos

Arquibancada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Cadeira: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)



Gratuidade

Serão retiradas nas bilheterias do Estádio Serra Dourada, no dia do jogo, a partir das 13 horas.

Pontos de vendas

Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)

Quinta-feira: 8h às 18h

Sexta-feira: 8h às 18h (no Guichê da Escolinha)

Sábado: 9h às 15h

Domingo: 9h às 12h (na bilheteria do OBA)

Empório Goiás (Loja no Estádio Hailé Pinheiro)

Quinta-feira: 8h às 18h

Sexta-feira: 8h às 18h

Sábado: 8h às 13h

Domingo: 8h às 12h

Serra Dourada:

Domingo: a partir das 13h

Fast Açaí

Unidades: Alphamall, Av. Ricardo Paranhos, Av. Rio Verde (Posto Rio Negro), Senador Canedo e Shopping Passeio das Águas (vendas nesses locais acontecerão da quinta-feira, 23, ao sábado, 25, respeitando os horários de funcionamento de cada estabelecimento).