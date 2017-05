Ingressos para jogos do Atlético contra Flamengo vão de 40 a 120 reais

O Atlético divulgou os preços dos ingressos para os jogos contra o Flamengo no sábado (20) e na próxima quarta-feira (24). Os valores vão de 40 reais, a meia entrada para a arquibancada, a 120 reais, inteira para o setor de cadeiras. As partidas serão no Estádio Serra Dourada.

Os valores para cada setor serão 80 reais (arquibancada) e 120 reais (cadeira). Com duas apostas da TimeMania (do dia 15/5 ao dia 24/5) contendo o Atlético como time do coração, o torcedor pode comprar uma meia entrada.

No sábado (20), a partida contra o Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro, às 19 horas. Na quarta-feira (24), é decisão - a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h45. No jogo de ida, houve empate sem gols.

Os locais de venda de ingressos são o Estádio Antônio Accioly, fábrica da Super Bolla (Jardim Presidente), Estádio Olímpico (Bilheteria Rua 74) e CT do Dragão, no Urias Magalhães - horários abaixo. As vendas no Serra Dourada só ocorrem nos dias dos jogos.

Pela internet, a venda é pelo site http://www.primeingressos.com/detalhesitens.aspx?cod_evento=2916. Depois, é só apresentar o voucher na bilheteria e retirar o ingresso.



Pontos de venda:

# Centro de Treinamento do ACG

Endereço: Rua Vitória Régia, Qd. 01, Lt. 20, Setor Urias Magalhães.

Telefone: (62) 3210-3333

Segunda-feira (15/5) - Das 11 às 18 horas

Terça-feira (16/5) - Das 8:30 às 18 horas

Quarta-feira (17/5) - Das 8:30 às 18 horas

Quinta-feira (18/5) - Das 8:30 às 18 horas

Sexta-feira (19/5) - Das 8:30 às 18 horas

Sábado (20/5) – Das 8:30 às 12 horas



# Estádio Antônio Acciolly

Endereço: Avenida Perimetral, nº 921, Setor Campinas.

Segunda-feira (15/5) – não haverá venda

Terça-feira (16/5) - Das 8:30 às 17:30 horas

Quarta-feira (17/5) - Das 8:30 às 17:30 horas

Quinta-feira (18/5) - Das 8 às 17:30 horas

Sexta-feira (19/5) - Das 8:30 às 17:30 horas

Sábado (20/5) – Das 8:30 às 12 horas



# Super Bolla (fábrica)

Pres. George Washignton, 261, Jardim Presidente

Telefone (62) 3289-5905

Segunda-feira (15/5) - Das 11 às 18 horas

Terça-feira (16/5) - Das 8:30 às 17:30 horas

Quarta-feira (17/5) - Das 8:30 às 17:30 horas

Quinta-feira (18/5) - Das 8 às 17:30 horas

Sexta-feira (19/5) - Das 8:30 às 17:30 horas

Sábado (20/5) – Das 8:30 às 12 horas

#Estádio Olímpico

Endereço: Rua 74, esquina com a Avenida Paranaíba - Centro

Segunda-feira (15/5) – não haverá venda

Terça-feira (16/5) - Das 8:30 às 17:30 horas

Quarta-feira (17/5) - Das 8:30 às 17:30 horas

Quinta-feira (18/5) - Das 8 às 17:30 horas

Sexta-feira (19/5) - Das 8:30 às 17:30 horas

Sábado (20/5) – Das 8:30 às 12 horas