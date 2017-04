Ingressos para clássico da semifinal custam entre 20 e 60 reais

Os ingressos para a primeira partida semifinal do Campeonato Goiano, entre Atlético e Goiás, custarão 40 reais (arquibancada) e 60 reais (cadeira). O jogo de ida, marcada para domingo (16), no Estádio Serra Dourada, tem o Dragão como mandante e promoção para as duas torcidas. A venda começou nesta terça-feira (11).

Os torcedores que apresentarem aposta na Timemania com Atlético ou Goiás marcado como clube do coração pagam meia-entrada. As vendas no Serra Dourada começam às 14 horas do domingo.

Neste primeiro jogo da semifinal, a torcida do Atlético ficará do lado Norte do estádio e o Goiás na ala Sul. A posição será invertida para o segundo jogo, que será no domingo seguinte, dia 23.

SERVIÇO

Arquibancada: 40 reais (meia: 20 reais)

Cadeira: 60 reais (meia: 30 reais)

Promoção: Paga meia-entrada quem apostar em um dos dois times como clube do coração na TimeMania (datadas de 10/4/2017 a 15/4/2017)

Pontos de venda:

# CT do Atlético, Rua vitória Regia, quadra 01, lote 20, Setor Urias Magalhães

- Dias 11, 12 e 13/4 (terça à quinta-feira): das 9 horas às 18 horas

- Dia 14/4 (sexta-feira), será fechado

- Dia 15/4 (sábado): das 8h30 às 11h30

# Super Bola, Rua Presidente George Washington, nº.261 - Jardim Presidente

- Dias 11, 12 e 13/4 (terça à quinta-feira): das 8h30 às 18 horas

- Dia 14/4 (sexta-feira), será fechado

- Dia 15/4 (sábado): a confirmar

# Bilheterias do Estádio Serra Dourada

- Dia 16/4: a partir das 14 horas