Ingressos dos jogos de volta das semifinais do Goianão variam de 15 a 60 reais

Os valores dos ingressos dos duelos de volta das semifinais do Campeonato Goiano estão definidos. O torcedor que quiser acompanhar Goiás e Atlético, no Serra Dourada, no próximo domingo, às 16 horas terá que desembolsar R$ 60 (cadeira) e R$ 30 (arquibancada) - ambos os valores são de inteiras.



As vendas começam nesta quinta-feira (20), o torcedor que apresentar no ato da compra um bilhete da Timemania tendo apostado em Goiás ou Atlético como time do coração terá direito a meia-entrada, o mesmo vale para idosos ou quem apresentar carteirinha de estudantes.



Para o confronto entre Aparecidense e Vila Nova os valores são de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada). No duelo entre Camaleão e Tigre não existe promoção para meia-entrada. O direito só valerá para idosos ou quem apresentar carteirinha de estudantes.



As vendas do confronto entre Aparecidense e Vila Nova também começam nesta quinta-feira (20). Confira abaixo os pontos de vendas de cada confronto.



Serviço: Goiás x Atlético

Data: domingo (23/04/17)

Horário: 16 horas

Local: Serra Dourada

Arquibancada: 30 reais (meia: 15 reais)

Cadeira: 60 reais (meia: 30 reais)



Promoção: paga meia-entrada quem apostar em Goiás ou Atlético como time do coração na TimeMania (apostas válidas a partir do dia 18/04/2017).



Pontos de vendas:

- Empório Goiás

- Lojas Flávios - Unidades: Flamboyant Shopping, Buriti Shopping, Rua 4 (centro), Praça Boa Ventura (Vila Nova)

- Estádio Antônio Accioly

Jogo: Aparecidense x Vila Nova

Data: segunda-feira (24/04/17)

Horário: 20 horas

Local: Annibal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia)

Arquibancada: 60 reais (meia: 30 reais)

Promoção: não há.



Gratuidades: serão retiradas nas bilheterias do Estádio Annibal Batista de Toledo no dia do jogo a partir das 18 horas



Pontos de vendas:

- Super Bolla

- Onésio Brasileiro Alvarenga

- Lojas Flávios - Unidades: Rua 4 (centro), Praça Boa Ventura (Vila Nova), Campinas, Flamboyant Shopping, Goiânia Shopping, Buriti Shopping, Passeio das Águas Shopping