Incidente com colega foi agressão proposital de Walter, diz diretor

O episódio que fez o atacante Walter ser cortado da concentração do Goiás em Rio Verde foi uma agressão proposital do atacante ao goleiro Matheus, como disse o gestor de futebol do clube Harlei Menezes ao Globoesporte.com.

No treino da manhã desta sexta-feira (24), o jogador acertou o colega. Em seguida, o goleiro Ivan discutiu com Walter por causa do lance.

"Houve uma disputa de bola e o Walter deu uma cotovelada proposital nele (Matheus). Foi uma pancada forte", disse Harlei ao Globoesporte.com.

Matheus passou a noite em observação em uma clínica, mas passa bem, segundo o clube.

Retirar Walter da concentração em Rio Verde foi uma ordem do presidente Sergio Rassi. Questionado sobre uma possível saída de Walter do Goiás, Harlei disse que o caso está entregue ao presidente e ao departamento jurídico do clube.

O Goiás enfrenta o Rio Verde a partir das 16 horas, pelo Campeonato Goiano.