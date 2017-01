Um gol contra inacreditável da segunda divisão do Campeonato Turco, ganhou repercussão nesta quinta-feira (26).

O goleiro do Gaziantep Belediyespor defendeu uma penalidade, quando o zagueiro do seu time, Yunus Yilmaz, correu para comemorar com o parceiro. Os dois se abraçaram e a bola caiu, cruzando a linha do gol.

A empolgação dos jogadores rendeu pontuação no placar do time rival.

Confira no vídeo: