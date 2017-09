Ian Lucas aproveita pane de rival para vencer 4ª etapa do Goiás Superbike

A 4ª etapa do Goiás Superbike foi quente. Os pilotos foram à pista pela antepenúltima etapa do campeonato sob olhares de torcedores, que lotaram as arquibancadas do Autódromo Internacional de Goiânia e viram algumas classes com corridas acirradas, casos das categorias SBK Pro e SBK Light, que assim como a Naked e 600cc correram lado a lado. Outras corridas tranquilas e com vitórias confirmada pelos líderes.

Na principal categoria, SBK Pro, o líder do campeonato Edson Morales começou a prova voando. Mas a velocidade do piloto, que representa o Goiás na modalidade, durou até a 4ª volta, quando por problemas mecânicos a moto do piloto perdeu potência e foi superada pelos rivais Ian Lucas e Murilo Colatreli. Mesmo assim, Edson Morales conseguiu finalizar a corrida e graças a desistência do piloto Murilo Colatreli, o piloto alviverde finalizou a corrida na 2ª colocação atrás apenas de Ian Lucas.

No campeonato, Edson Morales segue à frente dos concorrentes com 86 pontos. Na sequência, Ian Lucas aparece com 77 pontos e Junin Trudes tem 72 pontos depois de quatro corridas.

Na categoria 300cc Sport, logo na primeira volta três pilotos caíram nas primeiras curvas, mas conseguiram retornar para a disputa da corrida. Indiana Munoz, que largou em primeiro, não sofreu nenhum imprevisto e liderou a prova até a bandeirada final. Josué Ferreira levou a melhor na 300cc Master.

Pela 600cc, Michel Velludo liderou a prova de ponta a ponta e finalizou a corrida com 26 pontos, 25 pela vitória e 1 por ter largado como pole position.

Na Naked, quem liderou foi Salvador Amaral, que praticamente colocou as mãos na taça. O piloto abriu 49 pontos de vantagem para Bruno Barros, que não se inscreveu para a 4ª etapa do Goiás Superbike e precisa vencer as duas próximas etapas, além de torcer para que Salvador Amaral não pontue.

Na 150cc, mais conhecida como categoria de base, 18 pilotos estavam inscritos. O atual líder, Matheus Barbosa, liderou a prova até a 8ª volta, quando sofreu um acidente no começo da curva do S do autódromo. O piloto foi atendido rapidamente, mas precisou abandonar a prova. Isso abriu margem para outros concorrentes. Rafael Rosa passou em primeiro na bandeirada final, mas perdeu quatro posições após vistoria (ultrapassagem com bandeira amarela) e caiu para 5ª colocação. Melhor para Wender Chaves, que cruzou a linha de chegada na 2ª posição, mas ficou com a 1ª. Na somatória de pontuações, Wender Chaves assumiu a liderança da categoria com 76 pontos, cinco a mais que Winicius Alves.

Veja os primeiros colocados da 4ª etapa do Goiás Superbike

SBK Pró

1º Ian Lucas Vieira

2º Edson Morales

3º Guto Figueiredo

SBK Light

1º Luciano Lima

2º Nestore Guarino

3º Pedro Henrique

Naked

1º Salvador Amaral

2º Melicegenes Regis

3º Julio Victor

600cc

1º Michel Velludo

2º Ricardo Juliani

3º Luiz Roberto

300cc Sport

1º Indiana Munoz

2º Guilherme Silva

3º Bruno Cesar

300cc Master

1º Josué Ferreira

2º Gerson Cardoso

3º Arthur Francisco

150cc

1º Wender Chaves

2º Wesley dos Reis

3º Wylkson Ribeiro