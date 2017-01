Histórico favorável ao alviverde

Desde 2010, o Goiás não sabe o que é derrota em uma estreia de Goianão - na ocasião, perdeu para o Crac, por 1 a 0, em Catalão. Hoje, às 17 horas, diante da Aparecidense, o time esmeraldino busca manter o retrospecto das últimas temporadas, em que, quase sempre, inicia a campanha no Estadual com vitória - de 2011 a 2016 só não venceu o primeiro jogo contra o Trindade (2 a 2), em 2015.

Uma das oito novidades na equipe titular do Goiás, o goleiro Marcelo Rangel atesta que a primeira partida tem peso especial. “Temos um jogo complicado na estreia, mas o que trabalhamos até aqui vamos tentar levar para dentro de campo e iniciar com o pé direito”, disse.

Goleiro menos vazado da Série B do ano passado, pelo Londrina, com 29 gols sofridos em 37 jogos, ele assume a camisa 1 do Goiás a partir de hoje. “Estou tendo minha oportunidade e vou procurar agarrar da melhor maneira possível. Temos aqui grandes goleiros e não posso dar brecha”, comentou Marcelo Rangel.

O Camaleão chega com uma base consolidada, reforçada por jogadores experientes, como o lateral direito Rafael Cruz e o meia-atacante Elias, para formar o “melhor elenco que a Aparecidense já montou”, conforme estima o diretor de futebol João Rodrigues, o Cocá.