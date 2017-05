Histórico contra o Coxa anima

Nas três últimas participações do Atlético na elite (2010, 11 e 12), sem dúvida, a melhor fase do time foi em 2011, quando o Dragão se manteve coeso nos jogos dentro e fora de casa. Na ocasião, a estreia, coincidentemente, foi contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira - mesmo local e rivais do jogo de hoje.Em 22 de maio de 2011, PC Gusmão manteve a base que foi c...