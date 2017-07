Hernanes faz reestreia neste sábado no São Paulo

A reestreia de Hernanes, principal reforço da temporada, é o grande trunfo do São Paulo hoje, às 16 horas, diante do Botafogo, quando vai tentar sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para isso, o primeiro passo é melhorar o desempenho fora de casa. O time só conquistou 1 ponto como visitante. Dorival afirmou que vai deixar Hernanes à vontade dentro d...