Herói da classificação, Rangel valoriza vaga na 3ª fase e elogia grupo do Goiás

Herói da classificação do Goiás à 3ª fase da Copa do Brasil, o goleiro Marcelo Rangel valorizou o trabalho do grupo e a disposição ofensiva da equipe na partida contra o Boa, em que o alviverde empatou sem gols no tempo regulamentar e eliminou o rival nos pênaltis.

"Trabalhamos forte. O grupo está de parabéns. Buscamos o gol a todo momento. Sabíamos que seria um jogo difícil. Tivemos várias oportunidades para matar o jogo", descreveu o jogador de 28 anos.

Durante os 90 minutos, Rangel também se destacou com defesas em investidas do Boa. Assim, foi decisivo ao levar o jogo para a decisão por pênaltis. "Deus quis que fosse assim e, graças a ele, pude ajudar o time e defender as três cobranças”, disse o camisa 1. "Agora, é voltar tranquilo para Goiânia."

Autor da última cobrança de pênaltis, o meia Léo Sena agradeceu o colega. "Quando o professor optou por mim para fechar o ciclo das cobranças, estava treinado. Também tenho de agradecer o Rangel, porque fez três brilhantes defesas", disse o jogador. "Não podíamos sair daqui derrotados, não."

Após a classificação obtida em Varginha (MG), o Goiás chega a Goiânia no fim da tarde desta quinta-feira (2). À noite, conhecerá o adversário na 3ª fase da Copa do Brasil - Ponte Preta e Cuiabá se enfrentam às 19h30. Nesta quinta-feira, a CBF sorteia os mandos de campo da próxima fase, que será em jogos de ida e volta.

O Goiás volta a campo neste sábado (4), às 16 horas, para enfrentar o Goianésia, na Serrinha, pelo Campeonato Goiano. No Estadual, o alviverde é vice-líder do Grupo A, com 11 pontos, atrás do Vila Nova, que tem 14.