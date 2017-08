Hemerson Maria valoriza conjunto do Vila Nova: "Tem um elenco muito forte"

Após a vitória do Vila Nova por 2 a 0 sobre o ABC, no Estádio Serra Dourada, o técnico Hemerson Maria, do Tigre, fez questão de ressaltar o conjunto colorado e lamentou que o time não tenha conseguido um placar mais elástico. Além disso, procurou reforçar que o grupo tem de "manter bem os pés no chão". O Vila Nova é 3º colocado na Série B, com 38 pontos.

"O ABC é uma grande equipe, tem jogadores técnicos e experientes, colocou muita dificuldade no jogo de hoje. Talvez, se tivéssemos sido mais eficientes, o Vila poderia ter feito um placar mais dilatado e dar um pouco mais de tranquilidade nesta reta final de jogo. Quando você não tem eficiência para efetuar em gols as chances que cria, dá chance do adversário, num lance casual ou de qualidade técnica, fazer um gol e te complicar a partida", comentou Hemerson Maria, sobre o andamento da partida.

O treinador garantiu que falará sobre as chances perdidas com os jogadores do Vila Nova. "Isso vai ser conversado com os jogadores, temos que manter bem os pés no chão. O que fica de lição é que o Vila pode vencer o jogo numa bola parada, numa jogada individual, numa jogada de contragolpe, mas, se não tiver o comprometimento, vai ser difícil. E isso é o forte do nosso grupo."

Em boa fase no time colorado, o atacante Alípio teve atuação decisiva na vitória. Sofreu o pênalti, que convertido por Alan Mineiro, e marcou o segundo gol. Hemerson Maria falou sobre o jogador, mas preferiu celebrar o conjunto vilanovense.

"Alípio fez uma grande partida, mas nosso forte foi o conjunto. Nosso sistema defensivo foi perfeito, vem crescendo jogo a jogo. A proteção de defesa com PH e Geovane foi muito boa, a qualidade do passe que eles deram também. O Vila tem um grupo, um elenco muito forte. O Vila está comprometido em busca de um objetivo que não é individual, é coletivo. Quando todos estão muito unidos, aparecem alguns jogadores individualmente", disse Hemerson Maria.