Hemerson Maria terá que resolver incógnitas no Vila Nova

O Vila Nova voltou aos treinos nesta quarta-feira (9), após a vitória sobre o Londrina, por 1 a 0, fora de casa. Hemerson Maria não terá muito tempo para treinar o time, visando o jogo de sexta-feira (11), na abertura do 2º turno da Série B, contra o Boa Esporte, no Serra Dourada, às 20h30.

O único treino dentro de campo será realizado nesta quinta (10) e Hemerson Maria terá que resolver algumas incógnitas na equipe. No meio de campo, Alan Mineiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Alípio pode ser recuado para o meio e Mateus Anderson deve entrar no ataque.

Outra dúvida é sobre o atacante Wallyson, que na terça-feira (8) chegou com a mobilidade reduzida, em uma cadeiras de rodas no aeroporto de Goiânia, com problemas nas costas. Ontem, o atacante já estava andando, mas será reavaliado hoje, para ver se tem condições de jogo, caso ele não possa ir par a partida, Tiago Adan é a principal opção.

Mesmo com alguns problemas para escalar a equipe, o zagueiro Alemão acredita que o elenco do Vila é capacitado para suprir as ausências. "Agora começa a parte mais difícil do campeonato. É o momento em que se vê quem tem o grupo preparado, mas creio que temos um grupo bom, para sairmos vitoriosos lá na frente", ressaltou o defensor.