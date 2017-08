Hemerson Maria quer melhor estratégia e concentração para Vila voltar ao G4

Contra o Londrina, 10º colocado da Série B, o Vila Nova tentará manter a boa fase diante dos rivais que lutam pelo acesso à Série A. Quando enfrentou equipes que estavam no Top 10 da Segundona, o Tigre só deixou de pontuar quando enfrentou o Santa Cruz - derrota de 1 a 0, que no dia do confronto era o 10º colocado.

“É um confronto direto, o Londrina joga para passar à frente do Vila Nova. Vamos encontrar dificuldades, como tem sido todos os jogos da Série B. Tratamos com caráter de decisão e não será diferente. Fizemos uma boa preparação após a derrota para o Náutico, conversamos bastante e esperamos buscar os três pontos que são muito importantes”, frisou o técnico Hemerson Maria.

Para o confronto desta segunda-feira (7), no Estádio do Café (Londrina), às 20 horas, o treinador colorado não poderá contar com o zagueiro Wesley Matos, que lesionado, sequer viajou para a cidade paranaense. “É normal sentir um pouco do desgaste, o Wesley Matos é um grande jogador, mas para conseguir o objetivo de acesso não é possível ter apenas 11 jogadores. Vamos colocar outro jogador que vai dar conta do recado”, salientou. A tendência é que Guilherme Teixeira apareça entre os titulares.

Para evitar um resultado adverso, Hemerson Maria, espera que dois pontos mostrem evoluções diante do Londrina: sua estratégia de jogo e a capacidade de concentração dos atletas do Tigre. “Venho cobrando de mim uma melhor estratégia e que os atletas se preparem cada vez melhor mentalmente”, disse o treinador.

A partida entre Londrina e Vila Nova encerrá a 19ª rodada e o 1º turno da Série B. A equipe goiana é 5ª colocada com 29 pontos, dois a menos que o Juventude, 3º colocado.