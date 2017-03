Harlei pede afastamento de cargo de diretor de futebol do Goiás

Depois da resolução do caso Walter, o Goiás ganhou um novo problema no futebol da agremiação. Harlei Menezes solicitou afastamento do cargo de diretor de futebol do Alviverde. O ídolo e ex-goleiro do clube, voltou ao Goiás no final do ano passado com a missão de reformular o elenco esmeraldino após temporada ruim de 2016.



Segundo o dirigente, “problemas pessoais” teriam motivado seu desligamento do clube e sua saída por tempo indeterminado. Com o afastamento do gestor, Osmar Lucindo fica à frente do futebol profissional do time esmeraldino. Ele terá, inclusive, poder de decisão para contratar novos jogadores, por exemplo.

Essa foi a segunda passagem de Harlei Menezes no departamento de futebol do Goiás. Em 2015. uma semana após anunciar sua aposentadoria dos gramados, o ex-goleiro assumiu o cargo de gestor de futebol do Esmeraldino, mas teve trabalho bastante contestado durante o ano e foi demitido do clube alviverde após o término do Campeonato Brasileiro, marcado pelo rebaixamento do time à Série B.



No final de 2016, após um ano de estudos buscando aperfeiçoamento de gestão, Harlei Menezes retornou ao cargo de gestor de futebol do Goiás com a missão de reformular o plantel do clube visando a atual temporada. Na atual gestão, o diretor contratou 15 novos jogadores, muitos deles considerados titulares na nova formação esmeraldina.