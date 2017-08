Handebol: Goiânia marca início de novo ciclo

Após o salto que a seleção brasileira feminina de handebol deu sob o comando do dinamarquês Morten Soubak - dirigiu o time entre 2009 e 2016 - , a equipe, campeã mundial de 2013, se prepara para uma nova era. Bronze no Mundial do Brasil 2011 e nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, o espanhol Jorge Dueñas, de 54 anos, assumirá a seleção até o final do ciclo olímpico de Tóq...