Hamilton cobra Button na vaga de Alonso

O inglês Lewis Hamilton afirmou ontem que espera poder ver o seu compatriota Jenson Button ocupando a vaga recém-aberta por Fernando Alonso na McLaren para o GP de Mônaco de Fórmula 1, no dia 28 de maio. A equipe inglesa surpreendeu ao anunciar, na última quarta-feira, que o piloto espanhol irá perder a tradicional prova para disputar as 500 Milhas de Indianápolis, da Fórmula Indy, na mesma data.

Em Indianópolis, o bicampeão mundial de F1 vai defender a própria McLaren, que retornará à categoria após 38 anos. O monoposto preparado para as 500 Milhas também contará com um motor Honda, fornecedora atual de propulsores da escuderia, mas será preparado pela equipe Andretti, de Michael Andretti. Embora tenha indicado que já encerrou a sua carreira na Fórmula 1 após deixar de ser piloto titular da McLaren ao final da temporada passada, Button ainda tem contrato com o time inglês e é considerado um candidato óbvio a ocupar a inesperada vaga aberta por Alonso no GP de Mônaco. “Espero que Jenson volte, seria ótimo para o esporte tê-lo de volta”, afirmou Hamilton, antes de explicar os motivos. “Gosto de Jenson, acho que ele é um dos melhores pilotos. Seu calibre é ainda mais alto do que qualquer outro piloto que poderia assumir este posto (de substituto)”, afirmou.