Halisson tem oportunidade para mostrar serviço no Vila

Em seu último jogo na fase de classificação do Campeonato Goiano, o Vila Nova apresentará um time renovado. Para o confronto de amanhã, às 16 horas, diante do Crac, em Catalão, o técnico colorado Mazola Júnior se aproveita da situação confortável na tabela, com o time já garantido nas semifinais para poupar mais da metade dos titulares. Atletas que não vinham jogando com frequência vão ganhar uma chance para mostrar serviço ao treinador.

A defesa será praticamente toda remodelada. Apenas Alemão permanece na equipe titular. Quem ganha mais uma chance no time é o zagueiro Halisson, que veio do futebol iraniano. Mesmo experiente e com rodagem internacional, o jogador de 31 anos não teve muitas oportunidades durante esse ano. Ele atuou apenas uma vez com a camisa colorada, no empate por 3 a 3 com o Rio Verde, em que ele entrou como titular.

Assim como todos os jogadores que não estão atuando, Halisson tem o pensamento de poder fazer uma grande partida diante do Crac, para deixar uma boa impressão ao comandante e poder ser aproveitado em jogos futuros. O defensor destacou a importância do confronto de amanhã. “Esta partida serve para mostrar para o Vila, para o Mazola e para todos que confiam no meu trabalho, que eles podem contar comigo para a sequência do ano, porque este é o meu objetivo, o de ajudar o Vila sempre que for preciso”.

Contra o Crac, o time terá sete novidades entre os titulares. Assim, o que pode dificultar o futebol do time colorado é a falta de entrosamento entre os jogadores, mas Halisson rebateu afirmando que isto não atrapalhará a equipe durante a partida. “Tivemos estes dias para trabalhar, mas o dialogo dentro de campo será fundamental para nós estarmos sempre atentos e procurando orientar um ao outro, para que na hora do jogo nós estejamos bastante atentos e o entrosamento vai acontecer na hora do jogo”, ressaltou.

Questionado se ele prefere jogar feio e vencer ou jogar bonito e sair derrotado, Halisson não titubeou e falou preferir os três pontos. “Muitas vezes a gente tenta colocara bola no chão e impor o nosso ritmo de jogo, mas as coisas não acontecem. Então desse jeito tem que ser com o jogo feio, na raça e na vontade. Tenho certeza também que os torcedores gostam de jogadores desse tipo, aguerrido e que não desiste” comentou .