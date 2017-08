Hailé Pinheiro: “O Goiás é um dos poucos que não deve nada para ninguém”

Dirigente esmeraldino há mais de 50 anos, o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Hailé Pinheiro, caminha para seu último mandato no clube após aclamação para mais um biênio à frente do Conselho Deliberativo. Homem forte no clube, Hailé Pinheiro fala sobre o futuro político do clube, sobre a situação esportiva da equipe na Série B e traz um balanço sobre a gestão do presidente executivo Sergio Rassi. Com orgulho de cada detalhe da obra do Ninho dos Periquitos, nova concentração para os atletas localizada na Serrinha, Hailé Pinheiro recebeu a reportagem do POPULAR e conversou sobre o momento atual do time esmeraldino e também falou sobre o futuro. Considerado por muitos como dono da última palavra dentro do clube, Hailé Pinheiro explicou que isso não é completamente verdade, mas que as pessoas o ouvem antes de tomar decisões.

Diomício Gomes

Presidente do Conselho Deliberativo, Hailé Pinheiro está no Goiás há mais de 50 anos