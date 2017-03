Há menos de um mês em Goiânia, Aylon está bem integrado à cidade e espera mostrar serviço em campo

Sem contar com o meia Juan para o duelo de amanhã contra o Cuiabá - o jogador foi expulso no jogo de ida, semana passada -, o atacante Aylon, de 24 anos, surge como uma das opções do técnico Gilson Kleina para ser titular na Arena Pantanal, em duelo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil. Cada vez mais adaptado em Goiânia, o gaúcho de Rio Grande aprovou o calor do povo...