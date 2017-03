Gusttavo Lima dá um rolê com piloto Gabriel Casagrande no autódromo de Goiânia

O Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, vai sediar a abertura da temporada 2017 da Stock Car no próximo domingo (2). O primeiro dia de treinos coletivos foi nesta quinta-feira (30) e contou com a presença do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Gusttavo visitou o boxes e aproveitou para pegar uma carona com o piloto Gabriel Casagrande, da equipe Vogel Motorsport. Acostumado a ser assediado, desta vez o sertanejo era o fã, que tirou fotos com os pilotos e deu entrevistas para a imprensa.

Quem dominou as duas sessões de testes para a primeira corrida do ano e foi o mais rápido na pista foi Daniel Serra, piloto da Eurofarma RC. O resultado dos dois treinos coletivos traz Ricardo Maurício, da Eurofarma RC como segundo mais rápido, com 1:24.539, à frente de Thiago Camilo.

Os pilotos retornam para pista nesta sexta (31), a partir das 10h20, para o primeiro treino livre.

Troca de ingressos

Os interessados em assistir à corrida neste domingo, podem aproveitar a promoção e trocar um pacote de arroz de 5kg e um pacote de feijão de 2kg por um ingresso. A ação visa contribuir com a alimentação de 300 crianças atendidas diariamente pela Legião da Boa Vontade (LBV), na capital.

A promoção acontece até sábado (1), das 9h às 20h nos seguintes locais:

Hiper Moreira

Av. Perimetral, nº 2982 – Setor Coimbra



Legião da Boa Vontade – LBV

Rua Jamil Abraão, nº 645 – Setor Rodoviário.



Data: quinta-feira (30), sexta-feira (31) e sábado (1).

Horário: 9h às 20h

Telefone: (62) 3531-5000