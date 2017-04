Guga confirma conversa com Del Potro, mas recusa convite para ser treinador

Sem treinador em sua retomada no circuito, o argentino Juan Martín del Potro convidou o brasileiro Gustavo Kuerten para ser seu novo técnico, revelou o tricampeão de Roland Garros. Guga, contudo, recusou o convite para se concentrar em seus projetos pessoais e para se dedicar à família.

"Eu adoraria ajudar o Del Potro porque é um jogador que tem condições de chegar a número 1 do mundo. Mas, em função de todos os compromissos que já assumi, a minha prioridade no tênis é o desenvolvimento da Escolinha Guga, projeto que tem a ambição de transformar o tênis no Brasil. E além disso o que sobra de tempo é dedicado à família, para eu acompanhar o crescimento dos meus filhos, disse Guga.

O brasileiro, no entanto, não descartou atuar como treinador no futuro, embora sem estabelecer um prazo. "Quem sabe quando as crianças cresceram, daqui a alguns anos, eu tenha condições de viver esse tipo de experiência", declarou Guga, que é pai de duas crianças: Luis Felipe, de três anos, e Maria Augusta, de cinco.

Guga foi um dos dois nomes citados publicamente por Del Potro nos últimos dias como possíveis treinadores. Além do brasileiro, o argentino citou o norte-americano Pete Sampras, dono de 14 títulos de Grand Slam. Del Potro não confirmou se chegou a entrar em contato com Sampras, mas contactou Guga.

Del Potro vem disputando os torneios do circuito sem um treinador fixo nos últimos meses. Ele costuma contar com o apoio de Daniel Orsanic, capitão da Argentina na Copa Davis e ex-treinador de Thomaz Bellucci. Mas sem vínculo formal.

Ex-número 4 do mundo e campeão do US Open de 2009, Del Potro tenta recuperar sua melhor forma física e técnica neste ano após perder boa parte das últimas temporadas em razão de uma série de problemas físicos, principalmente no punho esquerdo.