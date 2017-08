Grupo de torcedores invade CT e agride zagueiro do Goiás

Um grupo com cerca de 50 torcedores do Goiás invadiu o centro de treinamento do Goiás, no Parque Anhanguera, e agrediu o zagueiro Bruno Aguiar. O jogador esmeraldino estava no departamento médico do clube fazendo sessão de fisioterapia.

Além da agressão ao jogador, o grupo de torcedores provocou quebradeira no departamento médico, vestiário e também em um veículo.

O zagueiro Bruno Aguiar chegou a enfrentar os torcedores e sofreu escoriações. O jogador irá registrar ocorrência na delegacia. O fisioterapeuta Marcos Vinícius também estava no clube no momento da invasão.

Com a crise no clube, o Goiás tem sido alvo de manifestações de parte da torcida. No desembarque no aeroporto, após a derrota para o Brasil de Pelotas, um grupo de torcedores hostilizou os jogadores.

O muro da Serrinha também foi pichado em tom ameaçador, com as palavras "se cair vai morrer geral". Semanas atrás, a vitrine do Empório Goiás, loja que fica na Serrinha, foi quebrada.