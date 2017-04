Grupo cobra reconstrução do Parque Aquático de Goiânia

Um grupo de técnicos, nadadores e ex-atletas cobrou, na manhã deste sábado (22), a reconstrução do Parque Aquático de Goiânia, única etapa do Centro de Excelência do Esporte que ainda não foi iniciada. O local está interditado. No "Ato pelo Parque Aquático", feito na rua lateral do complexo, no Setor Central, a comunidade aquática da capital iniciou o recolhimento de assinaturas para um abaixo-assinado com o objetivo de agendar uma audiência com o governo de Goiás. Foram recolhidas 103 assinaturas e a intenção é chegar a mil.

Um dos organizadores, o professor José Ademar Arruda da Costa, o Gato, afirma que há dificuldade para a realização de competições. Atualmente, segundo Gato, a maioria dos torneios é realizada na piscina do clube Ferreira Pacheco e há cobrança para a entrada de competidores e público.

O ato realizado na parte dos fundos do Parque Aquático teve a participação do atleta olímpico Bruno Bonfim, representante de Goiás nos Jogos de Atenas/2004. As pessoas que participaram levaram faixas e banners. Um cartaz exibia "o Parque Aquático pede socorro".

O Centro de Excelência do Esporte é composto por quatro unidades: Estádio Olímpico, Ginásio Rio Vermelho, Laboratório de Capacitação e Parque Aquático. O Rio Vermelho foi a primeira unidade reconstruída, ainda no início dos anos 2000. O Estádio Olímpico, após dez anos de sua demolição, foi reinaugurado em 2016.

O Laboratório também foi entregue em 2016 e começará a funcionar assim que a Universidade Estadual de Goiás, que fez convênio de gestão compartilhada do local, terminar a instalação de seus equipamentos no local. O Parque Aquático, segundo a UEG, tem obras previstas para início no segundo semestre deste ano.