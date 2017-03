Grêmio supera desfalques, joga bem e bate Zamora. Santos empata

O Grêmio superou os muitos desfalques e conseguiu um ótimo resultado em sua estreia na Copa Libertadores. Ontem, a equipe gaúcha dominou a maior parte do confronto diante do Zamora, mesmo na Venezuela, e venceu por 2 a 0, com gols de Léo Moura e Luan. Já o Santos, não teve a mesma sorte. Em Lima, a equipe praiana empatou com Sporting Cristal, por 1 a 1.

Cazulo fez 1 a 0 para os anfitriões, aos 13 minutos. Na etapa final, Thiago Maia empatou para o Santos. O resultado deixa o The Strongest, da Bolívia, que também jogou ontem e venceu o Independente Santa Fé, da Colômbia, por 2 a 0, como 1º do Grupo 2.

Já o Grêmio está na liderança do Grupo 8 ao lado do paraguaio Guaraní, que também venceu, mas com vantagem no saldo de gols. Os gremistas não puderam contar com nomes como Edílson, Pedro Geromel, Maicon e Douglas, todos titulares em 2016 e atualmente lesionados, e com a tensão de uma estreia de Libertadores fora de casa, o Grêmio se impôs.