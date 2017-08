Grêmio Anápolis tem vantagem do empate em final contra a Xata

O objetivo da temporada foi conquistado por Anapolina e Grêmio Anápolis: voltar à 1ª Divisão estadual. As equipes, no entanto, querem a cereja do bolo com o título da Divisão de Acesso, que será decidio neste domingo (13), às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte.

Mandante do jogo, a Raposa joga pela igualdade de pontos e gols, já que possui maior pontuação ao longo da competição - na partida de ida, o duelo ficou em 1 a 1.

Os ingressos para a partida decisiva custam 40 reais (cadeira) e 20 reais (arquibancada). Não há promoção para pagamento de meia-entrada.

Sem mistério, o Grêmio Anápolis está definido com Matheus Kayser, Clayton Sales, Waldson, Lucão e Caio; Rangel, Júnior e Rodrigo Mucuri; Bruno Leite, Danúbio e Pedro Henrique.

Já o técnico Everton Goiano, que promete ter um time ofensivo, tem apenas uma dúvida: Humberto ou Saulo no meio de campo. A Anapolina deve ser escalada com: Cleriston; Lucas Mendes, Rodrigo Milanez, Márcio Luiz e Neilton; Bruno Henrique, Everton Luis, Humberto (Saulo) e Elias; Dan e Nonato.