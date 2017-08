Grêmio Anápolis aproveita vantagem, empata e comemora título

Na tarde quente e seca da tarde deste domingo (13 de agosto), o Grêmio Anápolis conquistou, pela primeira vez, o título da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. A conquista do jovem time, sediado em Anápolis e que se caracteriza por ser destinado a buscar jogadores para levá-los ao futebol de Portugal, se deu após empate de 1 a 1, no Estádio Jonas Duarte, sobre a outra equipe da cidade, a Anapolina. As duas equipes já estavam garantidas na elite do Goianão de 2018.

No primeiro jogo, na quarta-feira, houve empate por 1 a 1, também no Estádio Jonas Duarte. Por ter feito a melhor campanha na competição, o Grêmio precisava só empatar neste domingo para levar o troféu para sua galeria de conquistas - também foi campeão da 3ª Divisão de 2011.

O Grêmio começou perdendo no clássico anapolino. Na cobrança de falta, Elias bateu rasteiro e fez Anapolina 1 a 0, aos 43 minutos do primeiro tempo. A Rubra recuou para segurar a vantagem. Porém, numa falha da defesa da Xata, o Grêmio chegou ao gol de empate, aos 38 minutos do segundo tempo. Bruno Leite se aproveitou de falha de Márcio e precisou de chutar duas vezes para marcar o gol do título, muito comemorado por poucos torcedores e pelos familiares do atletas e da comissão técnica. Agora, o futebol anapolino terá três representantes na 1ª Divisão de 2018: Anápolis, Grêmio Anápolis e Anapolina.

Grêmio 1

Matheus Kayser; Clayton Sales, Valdson, Lucão e Caio; Íris, Rodrigo Mucuri (Danúbio), Zé Uílton (Iury); Bruno Leite e Pedro Henrique (João Vitor). Técnico: Edson Júnior

Anapolina 1

Cleriston; Lucas Mendes, Rodrigo, Márcio e Neilson; Everton, Bruno Henrique, Saulo (Duda), Elias e Dan; Nonato. Técnico: Everton Goiano.

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis/GO). Árbitro: Roberto Giovanny. Assistentes: Tiago Gomes e Alexandre Amaral. Público: 1.660 pagantes. Renda: R$ 35.940,00. Gols: Elias, aos 43 minutos do 1º tempo; Bruno Leite aos 38 do 2º tempo.