Governo decide dividir com a UEG a gestão do Centro de Excelência

Com dois módulos inaugurados em agosto, o Centro de Excelência do Esporte ainda não está em pleno funcionamento. A estrutura, composta pelo Estádio Olímpico, Ginásio Rio Vermelho, parque aquático – que está desativado – e laboratório de capacitação, seria designada para ser administrada por uma Organização Social (OS). Porém, o governo do Estado deve desistir do processo, po...