Goleiros fazem história no Vila Nova

Após o primeiro jogo da final do Goianão, o Vila Nova se complicou, na missão de voltar a ser campeão Estadual, já que saiu derrotado para o rival Goiás por 3 a 0. O que ainda pode dar esperanças aos jogadores e aos torcedores é se espelhar nas últimas conquistas do time, 2001 e 2005. Em 2001, o Vila Nova voltava da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano e a missão er...