Goleiro pede “faca nos dentes”

No elenco do Atlético, o goleiro Felipe é o jogador que viveu, com mais intensidade o clima de jogos decisivos pela Copa do Brasil, quando atuou pelo Santos, no título do torneio, em 2010. Titular na derrota de 3 a 0, para o Flamengo, o goleiro recomenda mudança de atitude do time na partida desta quarta-feira (24), às 21h45, novamente contra o Flamengo, no Serra Dourad...