Goleiro Marcos ganha reconhecimento pela atuação contra Corinthians e planeja futuro

Ele tem nome de santo, é xará de um dos principais goleiros do País e se destacou na vitória do Atlético (1 a 0), sobre o líder da Série A, o Corinthians (1 a 0). Na noite de milagres de São Marcos, o goleiro atleticano ganhou reconhecimento. Recebeu mensagens de amigos e de conterrâneos de Cidade Gaúcha, município do noroeste paranaense onde nasceu. Aos 24 anos, Marcos...