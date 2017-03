Goleiro do Goiás registra ocorrência contra atacante Walter

Depois de colocar em risco seu futuro no Goiás, a agressão de Walter ao goleiro Matheus virou caso de polícia. O jovem arqueiro de 22 anos registrou, quinta-feira (2), boletim de ocorrência contra Walter por lesão corporal.

A reportagem do POPULAR entrou em contato com Matheus por telefone. O goleiro disse não poder dar entrevista e que o Goiás é que falaria sobre o registro do boletim de ocorrência. Rapidamente, disse estar bem e ainda em observação e que aguarda a liberação do médico para voltar a treinar.

O crime de lesão corporal é previsto no Código Penal e, caso o autor seja condenado, a pena é de detenção de três meses a um ano.

No boletim de ocorrência, Matheus narrou o episódio como já havia sido divulgado nos últimos dias.

Conforme o documento, o goleiro "informa que houve uma 'entrada' perigosa praticada por Walter Henrique da Silva, que ainda durante o treino, aproximou-se do comunicante e desferiu uma cotovelada propositadamente na face, fazendo com que a vítima caísse desacordada no chão". O jogador também disse que foi socorrido e levado para uma clínica.

Em seguida, de acordo com o boletim de ocorrência, Matheus diz que "teve perda parcial da memória e não recorda-se dos acontecimentos que antecederam a agressão, tendo sido os fatos narrados por colegas do clube". O goleiro informou que ficou internado por aproximadamente 24 horas e está em observação de 7 a 15 dias, período em que está afastado de suas atividades profissionais. O boletim é concluído com a informação de que "a vítima não apresenta marcas da agressão".