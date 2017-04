Goleiro Bruno se apresenta à polícia após STF determinar que volte à prisão

O goleiro Bruno Fernandes, condenado pela morte e ocultação de cadáver de Eliza Samudio, apresentou-se na tarde desta quinta-feira, 27, na Delegacia Regional de Varginha, no sul de Minas Gerais, dois dias depois que uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que ele voltasse à prisão.



Era perto das 14 horas quando ele se apresentou à polícia. Após os trâmites no local, ele passará por exames de praxe e será mandado para o presídio da cidade.



Bruno estava solto desde o dia 24 de fevereiro, quando uma liminar do ministro Marco Aurélio Mello concedeu habeas corpus ao goleiro com os argumentos de que o jogador tem bons antecedentes e que o recurso da defesa ainda não fora apreciado pelo Tribunal de Justiça mineiro. Por três votos a um, o colegiado decidiu não referendar a liminar de Marco Aurélio Mello.



O goleiro foi condenado em março de 2013 a 22 anos e seis meses de prisão. Desta pena, ele cumpriu seis anos e sete meses de detenção em regime fechado.