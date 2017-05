Goleiro é assassinado durante comemoração de acesso em Campeonato Estadual

O goleiro baiano Alisson Mateus, de 17 anos, foi assassinado durante a comemoração de acesso do Floresta Esporte Clube à Série A do Campeonato Cearense, em Fortaleza.

O supervisor do clube, Everardo Alves de Sousa, acredita que a ocorrência, no último sábado (13), foi uma tentativa de assalto. A Federação Cearense de Futebol divulgou a informação no domingo (14). Alisson teve passagem pela base do Vitória, em 2016, e, atualmente, era o terceiro goleiro do Floresta.

O jovem e Felipe Gustavo, camisa dez da equipe, foram baleados em um carro na Rua São Lázaro, na capital cearense. O disparo pegou de raspão em Felipe, que passa bem. Baleado na cabeça e no ombro, o goleiro chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, onde acabou falecendo. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.

A comemoração do acesso acontecia no centro de treinamento do clube, Estádio Felipe Santiago. Conforme o relato do supervisor do clube, Everardo Alves de Sousa, Alisson chegava de carro com o Felipe Gustavo, quando dois homens armados chegaram de motocicleta e ordenaram para que eles parassem. Antes deles poderem frear, porém, os criminosos já tinham atirado na cabeça do Alisson.

Por conta do crime, o jogo entre Iguatu e Maracanã, que definiu o rival do Floresta na final da Série B do Ceará, teve um minuto de silêncio antes de começar. Na final, o Floresta vai homenagear o jogador, que treinava nas categorias de base do time e era o terceiro goleiro da equipe profissional.

O velório de Alisson foi realizado na Igreja Deus do Brasil, em Mirantes de Periperi, nesta terça. O corpo será sepultado na Quinta dos Lázaros, no bairro da Baixa de Quintas, em Salvador, na manhã de quarta-feira (17).