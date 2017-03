Goleado, Crac se complica na briga

No jogo de campeões goianos do interior, o Itumbiara se deu bem, em Catalão, onde bateu o Crac, no Estádio Genervino da Fonseca, por 3 a 0. Péssimo resultado para o Leão do Sul, que se aproxima cada vez do descenso. O Itumbiara sobe na tabela (13 pontos) e pode até sonhar com vaga à semifinal. Os gols saíram na etapa final, com Mateus Magro, Vanilson e Nandinho.

CRAC

Bruno Colaço; Rodrigo Dias, Sílvio, Rafael Morisco e Flavinho; Francesco (Nino Guerreiro) Levi, Gabriel Davis e Zé Uílton (Marcelo Maciel); Frontini (Robertinho) e Sandrinho. Técnico: Alexandre Barroso

Itumbiara

Rodrigo Calaça; Douglas, André Ribeiro, Diego e Bruninho; Mateus Magro, Dias, Guto e Marcelo Labarthe (Danilinho); Vanilson (Nandinho) e Gilmar (Mateus Guerreiro). Técnico: Luizinho

Vieira

Local: Estádio Genervino da Fonseca (Catalão/GO). Árbitro: Eduardo Tomaz. Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Joaquim André. Público: 1.377 pagantes. Renda: R$ 11.250,00. Gols: Mateus Magro aos 5, Vanilson aos 25’, e Nandinho aos 32’ minutos do 2º tempo