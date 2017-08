Goleada histórica motiva Atlético

Um jogo histórico embala o sonho do Atlético de deixar a lanterna e a zona de rebaixamento da Série A do Brasileiro. Nesta sexta-feira (18), a goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo, no Engenhão, completa 6 anos. No próximo sábado (19), diante do mesmo adversário, pela 21ª rodada, a expectativa é de que o Dragão possa seguir sua trajetória ascendente no 2º turno, após ven...