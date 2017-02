Goianos tentam melhorar posições na Superliga B

As duas equipes goianas que estão na disputa da Superliga B de Vôlei jogam fora de casa hoje, às 19 horas. O Jaó/Universo enfrenta o Rádio Clube/AVP, em Campo Grande, enquanto que o Alfa/Montecristo/Teuto vai a Blumenau (SC) encarar o Apan/Barão/Blumenau.

A 1ª fase da competição conta com nove time e oito se classificam. Os dois goianos já estão garantidos na próxima etapa, mas buscam a melhor colocação. A intenção dos goianos é obter vantagem nos jogos eliminatórios a partir da próxima etapa - os classificados serão definidos em melhor de três jogos na 2ª fase.

O Jaó/Universo viajou ontem pela manhã para a capital sul-mato-grossense e o técnico Sidnei Nutti levou 13 jogadores. A equipe ocupa o 2º lugar na classificação, com 9 pontos, atrás apenas do Sesc-RJ, que tem 12. O adversário de hoje, o Rádio Clube/AVP, é o lanterna do campeonato, pois perdeu todas as quatro partidas que disputou.

Sidnei Nutti elogiou a postura dos jogadores na última partida, quando venceu o Botafogo (RJ), no Rio, por 3 a 2. “Fomos muito bem taticamente e aproveitamos os contra-ataques”, ressaltou.

Concorrente direto

O Alfa/Montecristo/Teuto, que está em 8º lugar com cinco pontos (duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos), enfrenta um concorrente direto na disputa por melhorar a classificação, pois o Aspan/Barão/Blumenau soma seis pontos e está na 6ª colocação (duas vitórias e três derrotas em cinco partidas).

O técnico Paulo Martins viu evolução na equipe do Alfa/Montecristo/Teuro no jogo da semana passada, quando venceu o Rádio Clube/AVP, em Goiânia, por 3 a 0. “Estamos crescendo. No último jogo mudamos a formação titular e a tática funcionou”, disse ele, que espera melhor desempenho nos contra-ataques e nos passes.