Goianos têm estreias distintas na Série D

As estreias de dois dos três times goianos que disputarão a Série D do Campeonato Brasileiro ocorreram neste domingo (21), com placares magros e quebra de tabu. Anápolis e Itumbiara foram a campo e tiveram o 1 a 0 no placar. Fora de casa, no Estádio Abadião, o Galo da Comarca perdeu para o Ceilândia (DF), enquanto o Gigante da Fronteira bateu o Audax (SP) e, com isso, conquistou a sua primeira vitória em casa no ano, no Estádio JK.

Assim como no Campeonato Goiano, o Itumbiara teve no atacante Gilmar a saída para triunfar. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o artilheiro do Estadual deste ano - 8 gols - marcou o gol que deu a vitória ao time da casa, que também contou com boa atuação do goleiro Rodrigo Calaça.

“Conseguimos o nosso objetivo no Estadual fora de casa, mas a gente não poderia vir com esse pensamento, porque temos de usar o nosso caldeirão, a nossa casa, como fator fundamental”, disse Gilmar à Rádio Paranaíba.

Técnico do Itumbiara, Luizinho Vieira também valorizou o resultado, ressaltando, no entanto, a necessidade de ajustes. “A vitória me agradou. Tivemos alguns jogos em que jogamos melhor e não vencemos, mas temos de ressaltar sempre a estreia. Já algum tempo não vencíamos aqui. Tenho convicção de que vamos melhorar ainda”, declarou o treinador.

No domingo, às 16h, o Itumbiara volta a campo no Estádio Zana Maciel, em Patos de Minas, contra o URT (MG).

Com novidades como o experiente atacante Schwenk e o goleiro João Vitor na titularidade, após a saída de Wagner Bueno, o Anápolis caiu diante do Ceilândia. O gol alvinegro foi marcado aos 3 minutos do segundo tempo, por Romarinho. No sábado, o Galo terá a chance de se recuperar diante do Comercial (MS), às 16 horas, no Jonas Duarte.