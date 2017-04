Goianos que estiveram em Olimpíada lamentam

Expoentes da natação goiana, os ex-atletas Carlos Jayme e Bruno Bonfim competiram em Olimpíadas e são espelho para as novas gerações. Bruno competiu em Atenas/2004 (ficou em 9º lugar no revezamento 4x200 metros livre e em 34º lugar nos 400 metros livre). Hoje, aos 37 anos, cobra a revitalização do Parque Aquático. O ex-nadador esteve no protesto organizado por treinad...