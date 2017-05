Goianos iniciam trajetória na Série B

Começa neste sábado (12), para Goiás e Vila Nova, uma campanha que terá duração de mais de seis meses. A disputa da Série B do Campeonato Brasileiro é a principal do calendário dos dois finalistas do Campeonato Goiano. Ao longo de 38 rodadas, estarão em jogo o sonho do acesso e o fantasma do rebaixamento. Além do clássico entre eles, Goiás e Vila enfrentarão clubes d...