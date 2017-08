Goiano revela atrito com Cássio e fontes de Carille

Um dos pilares do sucesso do Corinthians é a defesa. O setor, comandado pelo goleiro Cássio, tem no goiano Mauri Lima, preparador de goleiros, um dos mais influentes membros da comissão técnica. Ex-goleiro, Mauri começou a carreira no Goiás, clube pelo qual disputou apenas 11 jogos, o último em 1989. Depois, teve passagem marcante pelo Náutico. Antes de assumir a f...