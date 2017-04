Goiano está inserido nos testes de árbitro de vídeo

Se a seleção brasileira sub-20 não conseguiu se classificar para o Mundial da categoria, na Coreia do Sul, em maio, o País será representado no apito. Um árbitro goiano trabalhará na competição. Wilton Pereira Sampaio será árbitro assistente de vídeo em experimento que a Fifa faz para implantar a tecnologia de olho na Copa do Mundo da Rússia. Há mais de um ano, a...