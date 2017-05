Goiana é campeã Pan-Americana de Beach Wrestling

A goiana Keila Calaça, de 33 anos, conquistou o título do Pan-Americano de Beach Wrestling, categoria acima de 70 kg, nas areias da praia Stella Maris, em Lauro de Freitas (BA). A lutadora segue para disputar o próximo Mundial de Beach Wrestling. Keila venceu a compatriota Munique Calazans na grande final.

Keila, que tem como objetivo principal conquistar vaga nas Olimpíadas de Tóquio 2020, anda colecionando medalhas e somando pontos no ranking da categoria para chegar ao seu maior sonho. Em abril, ela venceu o Campeonato Brasileiro de Beach Wrestling, chave de acesso à recente conquista, no interior baiano.

“Digamos que, em tempos de competição, viro nômade. A mala é minha companheira. Só esse mês já estive no Rio de Janeiro, em Ubatuba (SP), São José dos Campos e, por último, no interior da Bahia. É difícil estar longe da família, mas estou feliz por correr atrás dos meus objetivos”, disse a atleta, que faz parte da seleção brasileira da modalidade.

Conforme explicou a campeã, as regras no Beach Wrestling são mais simples, por não ter a tradicional parte de solo, mas o grau de dificuldade da luta é maior. “A areia é pesada, então é preciso ter mais força para fazer os movimentos. Treinamos muito duro e os resultados vieram”.

O Mundial de Beach Wrestling ainda não tem data nem local definidos. Mesmo assim, Keila diz que vai intensificar os treinamentos para chegar à competição em sua melhor forma. “Esses campeonatos são um grande incentivo. Me manter em competições internacionais e ter bons resultados já me traz experiência competitiva, e é isso que me interessa para alcançar meus objetivos”, finalizou.