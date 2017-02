Goianésia aposta em novidades contra o Crac

Uma estreia movimenta o jogo de hoje às 16 horas, no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia. O time local deverá lançar o atacante Dinei, de 31 anos. Recém-contratado, ele está regularizado. Dinei seria só mais um jogador estreante no Goianão, mas tem história no Crac, rival do Goianésia. Em setembro de 2012, o Crac conquistou o acesso à Série C do Brasilei...