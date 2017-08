Goianão raiz em disputa

A disputa do último campeonato profissional da temporada 2017 do futebol goiano começa neste sábado (26), às 15h30, com abertura da 3ª Divisão, entre o Bom Jesus e a Abecat, em Bom Jesus, no Estádio Gilmar Alves. O jogo marca o início da 16ª edição do torneio, cuja história é marcada por reunir contos inusitados do futebol estadual. Por exemplo, as cores do arco íris são...