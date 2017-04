Goianão: Goiás terá opção para o meio

De volta ao time esmeraldino após se recuperar de lesão, o meia Jean Carlos, de 25 anos, vive duas expectativas: voltar a entrar em campo após um mês afastado e pela chegada do técnico Sérgio Soares, com quem trabalhou no São Bernardo (SP).A última participação de Jean Carlos pelo Goiás foi na vitória sobre o Cuiabá, por 4 a 0, no Serra Dourada, pela Copa do Brasil...