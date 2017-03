Goianão: Goiás recebe Goianésia em duelo sem goleadores

Com classificação na Copa do Brasil na mala, o Goiás volta a se preocupar com o Campeonato Goiano, no qual vem de duas derrotas e precisa reagir. Questionado pela torcida, o técnico Gilson Kleina teve de mudar a equipe, pois perdeu Léo Gamalho, capitão e artilheiro esmeraldino, por suspensão. Por outro lado, o Goianésia também está desfalcado de seu principal jogador, o atac...