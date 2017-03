Goianão: Estadual registra índice elevado de desperdício de pênaltis

Goiás e Vila Nova poderiam ter obtido melhores resultados no fim de semana, mas colorados e esmeraldinos ficaram com sabor amargo por terem falhado na marca fatal. Na 10ª rodada e última do 2º turno, três pênaltis foram assinalados e os três desperdiçados. A cada três pênaltis marcados no Goianão, um não é convertido.No sábado, o Vila perdeu em dose dupla. O meia Hiros...